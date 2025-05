Die beiden Deutschen saßen den Angaben zufolge gemeinsam auf dem Gefährt - und krachten gegen eine Mauer. Die Hintergründe sind noch unklar.

dpa 30.05.2025 - 20:16 Uhr

Torri del Benaco - Ein deutsches Ehepaar ist einem Medienbericht zufolge bei einem Roller-Unfall am Gardasee ums Leben gekommen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die beiden gemeinsam auf einem Gefährt auf einer Straße von Torri del Benaco - einem Dorf am Ostufer des beliebten Reiseziels in Norditalien - bergauf in Richtung Albisano unterwegs. Demnach verlor der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Roller und prallte gegen eine Mauer.