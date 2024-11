In Gegenverkehr geraten - Golf-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß

Tödlicher Verkehrsunfall in Schorndorf

In Schorndorf ereignet sich am Donnerstag ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Autofahrer stirbt. Die Hintergründe.

Gülay Alparslan 22.11.2024 - 09:03 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist am Donnerstag im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn ein VW Golf-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 78-jährige Golf-Fahrer gegen 17.20 Uhr die Landesstraße 1150 von Haubersbronn in Richtung Welzheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Golf nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen das Heck eines entgegenkommenden Tesla eines 56-Jährigen.