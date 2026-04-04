Tödlicher Unfall in Málaga: Beim Entladen von Stieren für die „Corrida Picassiana“ wird ein ehemaliger Matador von einem Tier aufgespießt und stirbt noch vor Ort.
Tödlicher Vorfall bei den Vorbereitungen für einen Stierkampf in Erinnerung an Pablo Picasso in Spanien: Beim Entladen der Tiere von einem Lastwagen in Málaga wurde einer der Helfer, ein landesweit bekannter früherer Matador, von einem Stier aufgespießt. Ricardo Ortiz sei dabei tödlich verletzt worden, teilten die Veranstalter am Samstag mit.