Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.

dpa 31.10.2025 - 19:20 Uhr

Kingston - Touristen können ab Samstag von der Karibikinsel Jamaika ausgeflogen werden, die durch Hurrikan "Melissa" schwer beschädigt wurde. Der größte Flughafen des Landes, der Sangster International Airport in Montego Bay im Nordwesten der Insel, werde vom Wochenende an für kommerzielle Flüge geöffnet sein, sagte Transportminister Daryl Vaz.