In Indonesien geht ein Seniorenheim in Flammen auf. Für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

dpa 29.12.2025 - 07:36 Uhr

Jakarta - Bei einem schweren Brand in einem Seniorenheim in Indonesien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Manado im Norden der Insel Sulawesi. Der Feuerwehr sei es gelungen, das Feuer innerhalb einer Stunde zu löschen, sagte Polizeisprecher Alamsyah Hasibuan. Für die Opfer sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.