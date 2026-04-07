Einst gefeierter Kriegsheld, jetzt im Fokus der Justiz: Ein australischer Ex-Elitesoldat soll Zivilisten in Afghanistan getötet haben. Es könnte ein historischer Prozess werden.
07.04.2026 - 05:21 Uhr
Sydney - In einem der schwerwiegendsten mutmaßlichen Kriegsverbrechensfälle in der Geschichte Australiens ist der frühere Elitesoldat Ben Roberts-Smith festgenommen worden. Dem 47-Jährigen werden mehrere Morde an unbewaffneten Zivilisten und Gefangenen in Afghanistan vorgeworfen, wie die australische Bundespolizei (AFP) mitteilte.