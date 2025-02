In einer Mietwohnung in Mönchengladbach wurde ein 20-Jähriger tot gefunden. Die Ermittler sind sich schnell sicher, dass er umgebracht wurde. Nun wurde ein Mann in Stuttgart festgenommen.

red/dpa 07.02.2025 - 12:53 Uhr

Nachdem ein 20-Jähriger in Mönchengladbach umgebracht worden ist, hat die Polizei einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen in Stuttgart festgenommen. Der Mann ist ein Bekannter des Opfers und wurde nach einer intensiven Fahndung am Donnerstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen, wie die Polizei mitteilte.