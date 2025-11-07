Ein Ehepaar wird tot in einem Haus in Weil am Rhein entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es nicht.

red/dpa/lsw 07.11.2025 - 12:03 Uhr

Ein Mann hat in Weil am Rhein mutmaßlich zunächst seine Ehefrau getötet und danach sich selbst. Das teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg auf Nachfrage mit. Bereits am Samstag sei das Ehepaar in seinem Haus in Weil am Rhein tot aufgefunden worden. „Das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere die vorläufigen Obduktionsgutachten, deuten darauf hin, dass der Ehemann zunächst seine Frau und hiernach sich selbst getötet habe“, so die Ermittler. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass weitere Personen an dem Geschehen beteiligt gewesen seien. Zunächst hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.