Die Polizei gibt erste Details zum Tötungsdelikt in Weissach im Tal und den Gründen bekannt. Der 23-jährige Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft.

Annette Clauß 07.01.2025 - 13:42 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen haben am Dienstagvormittag den derzeitigem Stand der Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) am Samstagabend bekannt gegeben. Am Wochenende hatte die Polizei gemeldet, dass in der Gemeinde im Raum Backnang zwei Bekannte sich gestritten hätten, dabei sei einer der Männer tödlich verletzt worden.