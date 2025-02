Wer in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs ist, hat ihn bestimmt schon einmal gesehen – den Mann in einer weißen Toga, der im Pavillon am Schlossplatz, auf der Königstraße oder am Rotebühlplatz tanzt. Auf Social Media geht er als „Tanz-Guru“ viral.

Raspelkurzes Haar, weiße Toga und keine Schuhe, dafür Ghettoblaster und Dancemoves im Gepäck – wer kennt ihn nicht, den Mann, der die Stuttgarter Innenstadt zum Tanzen bringt? Nicht nur bei gutem Wetter, sondern auch bei Minusgraden kann man ihn häufig beim Tanzen im Pavillon am Schlossplatz oder auf der Königstraße beobachten. Nicht selten spricht er dabei auch Passanten an und lädt zum Mitmachen ein.

Auf der Social-Media-Plattform Tiktok gehen regelmäßig Videos des Tanzenden viral, vergangene Woche etwa hat ein Tiktok-Nutzer den Mann im Pavillon am Schlossplatz gespottet und seine Show kurzerhand gefilmt. „Sowas gibt’s nur in Stuttgart, 20.30 Uhr“, sagt er, bevor er mit der Kamera auf den Tänzer schwenkt, der zu Whitney Houstons Hit „Where do broken Hearts go“ selbstvergessen die Hüften schwingt.

Unterwegs in der Stuttgarter Innenstadt

Und der Tänzer ist nicht erst seit gestern in Stuttgart unterwegs. Schon vor einigen Jahren fiel er durch seinen Tanz in der Öffentlichkeit auf. Ein Bruchsaler Fotograf beispielsweise erwischte ihn, ebenfalls am Schlossplatz, und knipste ein Foto des begeisterten Tänzers.

Für viele Social-Media-Nutzer gehört der Tänzer zu Stuttgart wie der Fernsehturm auf die Waldau. „Wer ihn nicht kennt, ist kein Stuttgarter“, schreibt eine Nutzerin in den Video-Kommentaren. „Markenzeichen von 0711“, findet ein anderer. Wieder andere bezeichnen ihn als „Tanz-Guru“.

Der Tänzer jedenfalls braucht nicht viel und ist anpassungsfähig, was seinen Tanzstil angeht. In der Königstraße beispielsweise bewegt er sich spontan zur türkischen Musik und dem Gesang eines Straßenmusikers. Haben Sie den „Tanz-Guru“ auch schon einmal tanzen gesehen?