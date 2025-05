Er lebt in Los Angeles, kommt aber aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt: Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz. Jetzt war er wieder in seiner alten Heimat - und erinnert sich im Podcast mit Bruder Tom an früher.

dpa 07.05.2025 - 16:01 Uhr

Magdeburg - Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) hat nach eigenen Angaben mit seiner alten Heimat in Sachsen-Anhalt Frieden geschlossen. "Wie wir da aufgewachsen sind, das war ja auch ganz viel geprägt von Angst und Hass und Gewalt", erzählte der Sänger im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", in dem er sich regelmäßig mit seinem Zwillingsbruder Tom über verschiedenste Themen unterhält. Er habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit, aber auch viele dunkle, schlimme und traumatische Erinnerungen. "Das war ja wirklich ein hartes Pflaster und eine harte Jugend."