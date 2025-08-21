Tolle Knolle Sellerie Vom Suppengemüse zum Superstar in der Spitzenküche
Knollensellerie war einst bloßer Küchenstatist. Heute wird er geräuchert, gepickelt, sogar zum Dessert gereicht – und erzählt mehr über Zeitgeist als Trüffel.
Sellerie ist ein schwieriges Gewächs. Weder Liebling noch Massenprodukt. Der Koch und Küchenbulle Tim Mälzer etwa zählt nicht zu den Freunden der Knolle. In einem früheren Podcast nannte er sie spöttisch die „Balsamico-Reduktion für Vegetarier“ – was ungefähr so viel bedeutet wie: hübsch anzusehen, aber irgendwie immer dabei, ob man will oder nicht. Damit meinte er vor allem, dass Sellerie in den vergangenen Jahren allgegenwärtig ist. Sellerie ist wie Lakritz oder Wagner-Opern: Man liebt ihn oder man hasst ihn – dazwischen gibt es erstaunlich wenig. Genauer: Es geht um Knollensellerie und nicht die Stangensellerie, die aus der Bloody Mary lugt.