Was ist das I-Kostüm? Was tut ein Grapscher beim Karnevalszug? Und wer um Himmels willen ist Ernst Neger? Das kleine Karnevals-ABC gibt Orientierung.
12.02.2026 - 07:32 Uhr
Köln - Karneval kann knifflig sein. Hier eine Übersicht von A bis Z:
Bald startet der Straßenkarneval mit Umzügen und Partys. Fachleute betonen, dass Haustiere dann daheim bleiben und auf keinen Fall als närrische „Accessoires“ dienen sollten.