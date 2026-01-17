Begegnungen mit Eisbären, Temperaturen von Minus 50 Grad – Tom Høyem war mehr als 40 Mal in Grönland. Seit 2000 lebt Dänemarks früherer Grönland-Minister in Karlsruhe.
Wie sehr Tom Høyem auch heute noch mit Grönland verbunden ist, zeigt sich in seiner Karlsruher Wohnung: Das Fell eines Moschusochsen schmückt eine Wand, direkt daneben hängt eine Landkarte der Insel – und in einer Vitrine liegen Erinnerungsstücke wie ein Stück Kryolith. „Das ist das, was Trump will“, sagt der 84-Jährige über die Besitzansprüche des US-Präsidenten an den grönländischen Bodenschätzen. Das seltene Mineral für die Aluminiumproduktion kam weltweit fast ausschließlich in Grönland vor, aber ist auch dort seit Ende der 1980er Jahre erschöpft. Doch auch auf viele weitere Rohstoffe hat es Trump abgesehen.