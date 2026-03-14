Tom Smith in der Manufaktur Wiedersehen macht Freude
Tom Smith, der Sänger der Editors, hat in der Schorndorfer Manufaktur sein Soloalbum und die großen Hits seiner britischen Band präsentiert.
Tom Smith, der Sänger der Editors, hat in der Schorndorfer Manufaktur sein Soloalbum und die großen Hits seiner britischen Band präsentiert.
Gerade mal zwanzig Jahre ist es, dass die britische Band Editors das erste Konzert ihrer allerersten Deutschlandtournee ausgerechnet in der Schorndorfer Manufaktur spielte. Der Saal sei sehr voll gewesen, hieß es nach diesem 21. Januar 2006 in der Besprechung unserer Zeitung, und „die Editors, denen man noch eine halbe Ewigkeit hätte zuhören wollen, zeigten in ihrem gerade einmal eine Stunde währenden, leider viel zu kurzen Auftritt auf eindrucksvolle Weise, dass man ihnen eine gloriose Zukunft prognostizieren darf“.