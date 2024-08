Die Kulturinsel feierte am Samstag das erste Tomaten-Festival Stuttgarts. Mit dabei: Musik, Essen, Trinken und natürlich jede Menge Tomaten.

Julia Schenkenhofer 18.08.2024 - 11:44 Uhr

Ida Gold, Black Kumquat und Midas. Klein und schwarz, grün, weiß und in allen erdenklichen Rotschattierungen liegen 221 Tomatensorten auf einem langen Tisch vor Brigit Kempe. Für 4 Euro oder 8,50 Euro, je nach Bechergröße, können die Besucherinnen und Besucher des ersten Tomaten-Festivals in Stuttgart an der Kulturinsel in Bad Cannstatt gemischte Tomatenbecher mit nach Hause nehmen.