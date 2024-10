Deutsche Verbraucher werden künftig vermehrt Tomaten aus der Westsahara in den Supermärkten finden. Verantwortlich dafür ist das Gericht der Europäischen Union.

Christian Gottschalk 07.10.2024 - 14:39 Uhr

Kein Gemüse ist in Deutschland so beliebt wie Tomaten. Rund 30 Kilo isst der Durchschnittsbundesbürger im Jahr, darunter fällt neben dem direkten Verzehr auch der Konsum von verarbeitete Erzeugnissen wie Ketchup und Tomatenmark. Aller Wochenmarktromantik zum Trotz: Deutschland kann gerade einmal vier Prozent des Eigenbedarfs mit der heimischen Produktion decken. Der Großteil der Tomaten stammt aus dem Ausland – und da werden sich die Tomatenkäufer an einen neuen Spieler gewöhnen müssen, zumindest auf den ersten Blick.