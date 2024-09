Too broke for Kessler

Arm, aber sexy? In unserer Serie „Too broke for Kessler“ verraten wir dir, wie man auch mit wenig Geld in der Tasche einen coolen Tag in Stuttgart erleben kann. Diesmal: auf dem Weindorf.

Petra Xayaphoum 06.09.2024 - 07:00 Uhr

Das Weindorf Stuttgart ist nicht das günstigste Pflaster im Kessel, so viel ist klar. Wer glaubt, mit einem Zwanni käme man auf dem beliebten Stuttgarter Weinfest nicht weit, irrt sich aber. Wir sind mit zwanzig Talern in der Tasche übers Weindorf geschlendert – und so viel sei an dieser Stelle schon verraten: Weder hungrig noch durstig sind wir heimgegangen.