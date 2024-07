Too broke for Kessler

Arm aber sexy? In unserer Serie „Too broke for Kessler“ verraten wir dir, wie man auch mit wenig Geld in der Tasche einen coolen Tag in der Stadt erleben kann. Nächster Stopp: der Schlossplatz.

Arm aber sexy? We feel you . . . Stuttgart gehört schon immer zu den eher teuren Pflastern. In den letzten Monaten ist das nicht gerade besser geworden. Dir fehlt die Kohle, um dich an der Kesslerbar zu betrinken, im Dorotheenquartier shoppen zu gehen und abends einen Rostbraten für 40 Euro zu verdrücken? No Problemo, in unserer neuen Serie „Too broke for Kessler“ zeigen wir dir, wie du auch mit wenig Geld Spaß in der Stadt haben kannst.