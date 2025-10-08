Top Boulder in Renningen Kletter-Profis eröffnen neue Boulderhalle – trotz herben Rückschlags
Zwischen Kindergeburtstag und Olympia-Hoffnungen: In Malmsheim hat mit Top Boulder eine neue Kletterhalle eröffnet.
Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Zumindest in einer Boulderhalle. Im neuen Top Boulder in Malmsheim ist das nicht anders. Wie bunte Farbkleckse zieren die Griffe die Wände. „Jede Farbe steht für eine Strecke“, erklärt Jonas Hartmann, gemeinsam mit seinem Bruder Benjamin sowie Matthias Berner Inhaber der Boulderhalle.