Top-Wein aus Fellbach: Aldinger knackt 100-Euro-Marke – mit einem Burgunder

Matthias Aldinger baut in Fellbach echten Burgunder aus Marsannay in Frankreich aus und startet damit ein Projekt, das einzigartig in Württemberg ist.

Unscheinbar kommt es daher, das Etikett auf einem der spannendsten Weine der letzten Jahre. Weißer Hintergrund, schwarze Schrift und ein bunter Mix aus deutsch, französisch und der Fantasie seines Schöpfers. „Marcène“ heißt der Wein, was französisch klingen und auf die Herkunft der Trauben aus Marsannay im Burgund hinweisen soll, letztlich aber nichts anderes ist als eine Wortschöpfung von Matthias Aldinger. Von „226 Bouteilles“, also Flaschen, beim Weißen und „333 Bouteilles“ beim Roten ist dann noch die Rede, garniert mit einem Satz, der das Projekt in bestem Marketingdeutsch auf den Punkt bringt: „Wein gewonnen in Deutschland aus französischen Trauben.“