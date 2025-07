In der European League of Football trifft Stuttgart Surge auf die Paris Musketeers: Diesmal kommt es nicht nur auf das Kollektiv an, sondern auch auf die individuelle Qualität.

Im American Football kommt es, vielleicht sogar noch mehr als in anderen Sportarten, darauf an, dass jeder Mannschaftsteil seinen Job perfekt erledigt. „Offensive, Defensive, Special Teams – in allen Bereichen muss es funktionieren“, sagt Jordan Neuman, „ist das nicht der Fall, wird es sehr schwierig, Spiele zu gewinnen.“ Erst recht gegen Kontrahenten auf Augenhöhe.

An diesem Sonntag (16.25 Uhr) trifft Coach Neuman mit Stuttgart Surge im Spitzenspiel der European League of Football (ELF) auf die Paris Musketeers, es geht um Platz eins in der Division West und die Qualifikation für die Play-offs: Ein Sieg – und die Gastgeber wären angesichts ihres Restprogramms so gut wie durch.

Lesen Sie auch

Ein Erfolg gegen Paris ist jedoch alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Musketeers stellen nicht nur die beste Verteidigung der ELF, sie haben auch das Hinspiel dank ihrer starken Defensive mit 6:0 gewonnen. Weshalb es bei Stuttgart Surge diesmal nicht nur darauf ankommen wird, dass das Kollektiv funktioniert. Auch diese sechs Top-Spieler müssen abliefern.

Reilly Hennessey (29)

Der US-Amerikaner gehört in dieser Saison erneut zu den besten Quarterbacks in der ELF, liegt in der statistischen Rangliste der Regisseure hinter Reid Sinnet (Madrid Bravos) und Jadrian Clark (Nordic Storm) auf Position drei. Insgesamt warf er bisher 161 Pässe, 110 davon kamen an und brachten einen Raumgewinn von 1595 Yards. Der Wert, den Reilly Hennessey für das Surge-Team hat, bemisst sich allerdings nicht nur in Zahlen. „Er ist unser Anführer, hat unser offensives Spielsystem voll unter Kontrolle und wird von Woche zu Woche besser“, sagt Jordan Neuman, „ich arbeite nun seit vier Jahren mit ihm zusammen – und ich vertraue ihm zu 100 Prozent.“

Kai Hunter (27)

Stuttgart Surge hat zwei enorm starke Runningbacks. Tomiwa Oyewo (26) und Kai Hunter gehören zu den besten zehn ELF-Spielern auf ihrer Position. Neuzugang Oyewo erlief 481 Yards und zwei Touchdowns, Hunter ist mit 336 Yards und acht Touchdowns noch effektiver – nur Dawid Brzozowski von den Wroclaw Panthers kommt auf mehr Touchdowns (11). „Runningback ist eine enorm physische Position, deshalb muss man die Last auf mehrere Schultern verteilen“, erklärt Jordan Neuman, der zuletzt beim 54:39-Sieg in Frankfurt mehr auf Hunter setzte, was sich auszahlte: „Er hat ein überragendes Spiel gemacht. Er ist nicht nur schnell und beweglich, sondern kann auch Blocks gut lesen und sieht die Lücken. Und in Frankfurt ist er sogar durch Lücken hindurch, die es eigentlich gar nicht gab. Er hat es verdient, in unserem System mehr Chancen zu bekommen, das wird auch gegen Paris der Fall sein.“

Mike Harley Jr. (27)

Der Wide Receiver wurde aus Verletzungsgründen nachverpflichtet – und hat in Stuttgart voll eingeschlagen. Durchschnittlich erzielt er fast 21 Yards pro gefangenem Pass, das ist ein Top-Wert in der Liga. Insgesamt kommt er in sechs Spielen auf 606 Yards, zählt damit zu den besten fünf Passempfängern in der ELF. „Mike Harley war eine Top-Verpflichtung, er ist enorm wichtig für uns“, sagt Coach Jordan Neuman, „er ist beweglich, schnell, hat gute Hände – und er ist ein enorm professioneller Receiver. Man sieht, dass er in den USA auf sehr hohem Niveau gespielt hat. Er geht bei uns als echtes Vorbild voran, sorgt in unserer Receiver-Gruppe nicht nur für gute Stimmung, er vermittelt den Kollegen auch großes Selbstvertrauen.“

Louis Geyer (23)

Das Stuttgarter Eigengewächs ist eine feste Größe im Surge-Team. Der Wide Receiver benötigte etwas Zeit, um in die Saison zu kommen, was auch daran lag, dass er ins Offensivspiel weniger eingebunden war, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Zuletzt beim Erfolg in Frankfurt kam Geyer aber richtig in Fahrt, erzielte drei (!) Touchdowns. „Es war ein tolles Spiel von Louis, eine ähnlich starke Leistung von ihm benötigen wir nun auch gegen Paris“, sagt Jordan Neuman, der das große Football-Verständnis von Geyer und dessen Fähigkeit, stets die Übersicht zu behalten und sich im richtigen Moment freizulaufen, hervorhebt: „Wir haben in Frankfurt einen größeren Fokus auf seine Stärken gelegt, ihm mehr Chancen gegeben – und er hat es zu Ende gebracht. Das war stark!“

Timo Bronn (26)

Der Kicker führt etliche Statistiken in der ELF an. Er ist klar die Nummer eins bei der Zahl der verwandelten Fieldgoals (10), bei den Extrapunkten nach Touchdowns (36) und folglich auch bei den erzielten Gesamtpunkten (66). Zudem gehört er bei der Trefferquote aus dem Feld (83 Prozent) zu den Besten. „Er ist sehr konstant, spielt eine herausragende Saison“, sagt Jordan Neuman über Timo Bronn, der bei Stuttgart Surge Nachfolger von Lenny Krieg ist, der zu den Atlanta Falcons in die NFL gewechselt ist. „Ihn zu ersetzen war fast unmöglich“, erklärt der Coach, „doch Timo Bronn hat das geschafft. Auch das verdeutlicht, was er für einen guten Job macht.“

Mitch Fettig (29)

Beim Blick in die ELF-Statistiken taucht kaum ein Surge-Verteidiger weit vorne auf, trotzdem stellen die Stuttgarter eine der besten Defensivreihen der Liga, sind bei den Quarterback-Sacks (22) sogar die Nummer eins. „Wir sind sehr ausgeglichen besetzt, viele Leute erledigen ihre Aufgaben sehr gut“, sagt Neuman, wohl wissend, dass es auch in seiner Defensive einen Anführer gibt: Mitch Fettig. „Er ist der Schlüsselspieler, unser Leader“, erklärt der Trainer, „er stoppt nicht nur viele Angriffszüge unserer Gegner, sondern strahlt auch viel Ruhe aus. Er ist ein großartiger Spieler.“

Nun geht es für Stuttgart Surge darum, die fraglos vorhandene Qualität auch gegen die Paris Musketeers aufs Feld zu bringen – und sich eine gute Ausgangsposition für die Play-offs zu verschaffen.