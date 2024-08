Bayer Leverkusen kann doch noch verlieren. Die unglaubliche Serie des Double-Gewinners endet in einem hitzigen Spiel.

red/SID 31.08.2024 - 20:56 Uhr

Die sagenhafte Serie von Bayer Leverkusen ist nach 463 Tagen und 35 Spielen tatsächlich gerissen. Der Double-Gewinner verlor ein hitziges Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag nach 2:0-Führung noch 2:3 - es war die erste Bayer-Niederlage in der Bundesliga seit einem 0:3 beim VfL Bochum am 27. Mai 2023. Diesmal gab es keines der unzähligen späten Comebacks.