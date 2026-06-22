Nach seinem Hattrick zum Start ins Turnier legt Lionel Messi auch gegen Österreich nach und überflügelt Miroslav Klose in der Bestenliste. Aber einer kann dem Argentinier noch gefährlich werden.
22.06.2026 - 19:58 Uhr
Arlington - Lionel Messi ist zum alleinigen Rekordtorschützen bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestiegen. Der argentinische Offensivstar erzielte mit dem Tor zum 1:0 (38. Minute) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich seinen 17. WM-Treffer und überholte damit den deutschen Ex-Weltmeister Miroslav Klose. In der 9. Minute hatte Messi noch einen Elfmeter verschossen. Zum Auftakt gegen Algerien war ihm ein Hattrick gelungen.