Der Halt an der Aussichtsplattform oberhalb von Stetten wird früher als angekündigt geschlossen – zum Ärger vieler Motorradfahrer aus der Region.

Frank Rodenhausen 01.08.2025 - 11:23 Uhr

Dienstag, später Nachmittag. Die L1199 windet sich von Stetten hinauf in Richtung Esslingen, endlich mal wieder durchzogen von goldenem Abendlicht. Hier oben, am Aussichtspunkt „Tor ins Remstal“, stoppen vier Motorräder. BMW, Honda, Aprilia, Yamaha: glänzender Lack, blitzender Chrom. Es ist einer der letzten Tage, an denen sie hier halten dürfen. Der Rems-Murr-Kreis ist dabei, Tatsachen zu schaffen: Die Haltebucht, langjähriger Treffpunkt für Biker und Aussichtsliebhaber, wird geschlossen – und das früher als gedacht.