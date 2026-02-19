Torball beim SV Hoffeld Nach Krimi: Hoffelder Torball-Team wieder erstklassig
Nach einer durchwachsenen Hinrunde schien der Aufstieg des SV Hoffeld in weiter Ferne. Ein nervenaufreibender Endspurt sorgt für den großen Jubel.
Eine solche Situation hat Alexander Knecht in seinen 37 Jahren als Torball-Trainer noch nie erlebt. Im letzten Saisonspiel drehte der SV Hoffeld die Partie gegen die BSG Langenhagen. Zwei Bälle musste das Team noch abwehren, um den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga zu schaffen. „Ich saß nur noch auf der Trainerbank und konnte nicht mehr hinschauen“, gesteht Knecht. Mit dem Schlusspfiff zum 4:3-Endstand brachen bei den Seinen dann alle Dämme. Die Trainerkollegin Theresa Stahl sprang freudestrahlend über das Spielfeld und nahm die drei Spieler auf dem Feld in den Arm, Knecht feierte mit den drei Auswechselspielern auf der Bank.