Den Torbogen in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) kennen viele, die Räume darüber kaum einer. Dabei war der fast 500 Jahre alte Turm bis vor einigen Jahren sogar bewohnt.
10.09.2025 - 12:00 Uhr
Ein klassischer Lost Place ist der Torbogen in Mundelsheim nicht, schließlich ist er alles andere als ein „vergessener Ort“, so die Definition. Das rund 500 Jahre alte Großbottwarer Tor ist das Wahrzeichen Mundelsheims und mitten im Ort gelegen. In der jüngeren Vergangenheit hat es fast schon traurige Berühmtheit erlangt, weil immer wieder Lastwagen dagegen gerauscht oder stecken geblieben sind.