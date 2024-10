Der Fußball-A2-Ligist führt gegen den TV Möglingen zur Halbzeit deutlich mit 7:0, droht das Spiel dann kurzzeitig aber doch aus der Hand zu geben.

Marek Lantz 28.10.2024 - 06:00 Uhr

Ein Spiel für die Geschichtsbücher hat am Sonntag in der Kreisliga A2 Drita Kosova Kornwestheim abgeliefert. Gegen den TV Möglingen gelang sage und schreibe ein rekordverdächtiger 11:5 (7:0)-Sieg, der Drita in der Tabelle nun auf den dritten Rang vorrücken ließ. „Es war schon heftig. Unsere erste Halbzeit war mit einer 7:0-Führung überragend, dann haben wir viel durchgewechselt und es wurde vogelwild“, befand Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj, dessen Mannschaft jedoch in keinster Weise Gefahr lief, den Sieg aus der Hand zu geben.