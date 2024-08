Nach Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan tritt nun auch Manuel Neuer aus der deutsche n Nationalmannschaft zurück. Die Entscheidung ist konsequent und richtig, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.

Dirk Preiß 21.08.2024 - 15:37 Uhr

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: An sportlicher Klasse hat es Manuel Neuer auch zuletzt nicht gemangelt. Zwar schien der Torhüter in der Bundesligasaison 2023/2024 nach einigen Jahren mit schweren Verletzungen nicht mehr ganz so unantastbar wie noch zu seinen besten Zeiten. Auf ihn – trotz seiner bereits 38 Jahre – bei der Heim-EM zu setzen, war aber alles andere als ein Fehler. Auch, wenn diese Entscheidung des Bundestrainers Julian Nagelsmann für den ewigen Kronprinzen Marc-André ter Stegen eine bittere war.