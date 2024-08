Manuel Neuer beendet eine herausragende Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Es gibt einen logischen Nachfolger – aber auch einen Stuttgarter mit glänzender Perspektive.

Dirk Preiß 21.08.2024 - 16:40 Uhr

Der Satz, mit dem Manuel Neuer am Mittwochnachmittag das Ende seiner Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu verkünden begann, hätte so auch zu Beginn dieser außergewöhnlichen Laufbahn fallen können. „Irgendwann“, sagte der mittlerweile 38-Jährige, „musste der Tag ja kommen.“ Nun, dass er eben nicht mehr das Trikot mit dem Bundesadler überstreift. Damals, dass er es irgendwann ganz sicher tun wird.