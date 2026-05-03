 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Alexander Nübel: Klarer Punktsieg gegen Oliver Baumann

Torhüter des VfB Stuttgart Alexander Nübel: Klarer Punktsieg gegen Oliver Baumann

Torhüter des VfB Stuttgart: Alexander Nübel: Klarer Punktsieg gegen Oliver Baumann
16
Auch vorne sehr präsent: Keeper Alexander Nübel (re.) feiert nach dem 3:3 mit Torschütze Tiago Tomas und Chris Führich. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Keeper der TSG Hoffenheim patzt, Alexander Nübel dagegen hält überragend: Ändert das die Konstellation im DFB-Tor?

Sport: Marco Seliger (sem)

Das Duell ist eigentlich keines, denn der Bundestrainer hat sich im Grunde festgelegt: Oliver Baumann ist die Nummer eins der DFB-Elf bei der WM im Sommer, Alexander Nübel sein Stellvertreter. Am Samstag nun trafen sich die Keeper zum Duell, das in dem Fall ja tatsächlich eines war, denn Baumann (TSG Hoffenheim) und Nübel (VfB Stuttgart) standen sich im Bundesligaspiel direkt gegenüber.

 

Hinterher war die Sache klar: das Spiel hatte keinen Sieger, es endete 3:3. Aber Nübel hat gewonnen, und zwar, genau, das Duell gegen Baumann. Bärenstark war seine Leistung insbesondere in der zweiten Hälfte, als er mehrfach einen höheren Rückstand verhinderte. Baumann wiederum sah bei allen drei Gegentore nicht gut aus – insbesondere beim 1:1 durch Chris Führich: Der Ball landete aus spitzem Winkel im kurzen Eck.

Lob für VfB-Keeper Alexander Nübel

„Es steht mir nicht zu, die Leistung von Olli Baumann zu bewerten“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Aber ich glaube schon, dass der Winkel sehr spitz ist, aus dem Chris beim 1:1 trifft.“ Das war gewiss als kleine Spitze zu werten – dann aber sprach Wohlgemuth lieber über seinen Schützling: „Alex hat uns mit einer überragenden Leistung im Spiel gehalten. So hat er sich definitiv in eine gute Position für die WM gebracht.“ Dem wollte Sebastian Hoeneß nicht widersprechen. „Alex hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er sein kann“, sagte der VfB-Coach: „Das schadet nicht in der Frage, wer bei der WM im Tor steht.“

Unsere Empfehlung für Sie

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: „Das war heute das kleine PSG gegen den FC Bayern“

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart „Das war heute das kleine PSG gegen den FC Bayern“

Das Spektakel von Sinsheim wirkt weiter nach – diese Lehren will VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem dramatischen 3:3 bei der TSG Hoffenheim ziehen.

Offenbar also haben die VfB-Verantwortlichen die Hoffnung auf einen WM-Stammplatz für Nübel noch nicht so ganz aufgegeben – daran änderten auch die beiden Unsicherheiten des Keepers am Samstag nichts: Nübel leistete sich einen Patzer mit dem Ball am Fuß und in der Luft, was folgenlos blieb. Ansonsten hielt er stark – und wurde nach dem Schlusspfiff vor der Kurve lautstark mit Sprechchören von den VfB-Fans gefeiert.

Weitere Themen

Torhüter des VfB Stuttgart: Alexander Nübel: Klarer Punktsieg gegen Oliver Baumann

Torhüter des VfB Stuttgart Alexander Nübel: Klarer Punktsieg gegen Oliver Baumann

Der Keeper der TSG Hoffenheim patzt, Alexander Nübel dagegen hält überragend: Ändert das die Konstellation im DFB-Tor?
Von Marco Seliger
TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: Vorfall unter Ultras – Polizeimaßnahme endet mit Platzverweisen

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart Vorfall unter Ultras – Polizeimaßnahme endet mit Platzverweisen

Das Spiel des VfB Stuttgart in Sinsheim hat bereits vor Anpfiff einen Polizeieinsatz zufolge. Für eine Stuttgarter Gruppe war das Spiel bereits vorbei, ehe es angefangen hatte.
Von Philipp Maisel und Matthias Kapaun
TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: „Das war heute das kleine PSG gegen den FC Bayern“

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart „Das war heute das kleine PSG gegen den FC Bayern“

Das Spektakel von Sinsheim wirkt weiter nach – diese Lehren will VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem dramatischen 3:3 bei der TSG Hoffenheim ziehen.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Spielersatztraining der Reservisten, Jeltsch arbeitet individuell

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart II: Sessa, Spanisch-Connection, Schlagzeile – Willig-Elf mit Kantersieg gegen RWE

VfB Stuttgart II Sessa, Spanisch-Connection, Schlagzeile – Willig-Elf mit Kantersieg gegen RWE

Der VfB Stuttgart II schießt Rot-Weiß Essen geradezu aus dem Stadion. Für Trainer Nico Willig ist das Spiel der „emotionale Klassenerhalt“.
Von Philipp Maisel
Nach 3:3 gegen VfB Stuttgart: Hoffenheim-Profi Kramaric fassungslos nach vergebenem Sieg: „sehr unreif“

Nach 3:3 gegen VfB Stuttgart Hoffenheim-Profi Kramaric fassungslos nach vergebenem Sieg: „sehr unreif“

Selbst ein so erfahrener Fußballprofi wie Andrej Kramaric hat so ein Spiel selten erlebt. Der VfB Stuttgart vermasselte dem Kroaten einen - eigentlichen - Festtag.
VfB Stuttgart in Hoffenheim: Der Wahnsinn von Sinsheim – die Lehren aus dem Drama

VfB Stuttgart in Hoffenheim Der Wahnsinn von Sinsheim – die Lehren aus dem Drama

Der VfB spielt bei der TSG Hoffenheim erst schwach und zeigt dann in Unterzahl Moral. Jetzt kommt es zum direkten Duell mit dem neuen Tabellenvierten Bayer Leverkusen.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart: Karazors Karte kippt Partie – wie der VfB-Kapitän nun trotzdem vorangehen will

VfB Stuttgart Karazors Karte kippt Partie – wie der VfB-Kapitän nun trotzdem vorangehen will

Atakan Karazor wird dem VfB nach seinem Platzverweis in Sinsheim in der Bundesliga nicht mehr zur Verfügung stehen. Dennoch möchte er im Finale versuchen, maximal Einfluss zu nehmen.
Von Philipp Maisel
TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: „Der Warnschuss sollte im Ohr bleiben“

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart „Der Warnschuss sollte im Ohr bleiben“

Nach dem 3:3 des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart: Fans reagieren auf irres Remis gegen Hoffenheim – „Mein Herz hält das nicht aus“

VfB-Fans reagieren auf irres Remis „Bitte nicht nochmal, mein Herz hält das nicht aus“

Der VfB holt in einem wilden Spiel gegen die TSG Hoffenheim erst in der Nachspielzeit das für ihn so wichtige Remis. Im Netz zeigt sich das Auf und Ab der Gefühle bei den VfB-Fans.
Von Sebastian Winter
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Alexander Nübel Oliver Baumann DFB
 
 