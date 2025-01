Der Stuttgarter Schlussmann Fabian Bredlow steht gegen Paris-Saint-Germain mehrfach im Mittelpunkt und gibt nach Spielende Einblicke in seine Gefühlswelt.

David Scheu 30.01.2025 - 12:15 Uhr

Für Fabian Bredlow war es einer dieser undankbaren Tage, die ein Torhüter immer mal wieder erlebt: Hinter sich greifen musste der Schlussmann des VfB Stuttgart beim 1:4 gegen Paris Saint-Germain des Öfteren, ausrichten konnte er kaum etwas. „Es ist natürlich gar nicht so verlaufen, wie ich es erhofft hatte“, sagte der 29-Jährige in den Katakomben der Stuttgarter Arena – wo sich unter den Frust aber auch Stolz mischte. Schließlich hatte Bredlow für den VfB sein Debüt in der Königsklasse gegeben, nachdem die etatmäßige Nummer eins Alexander Nübel erkältet ausgefallen war.