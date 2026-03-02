 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Nübel über seine Zukunft: „Mein Berater hält viel von mir weg“

Torhüter des VfB Stuttgart Nübel über seine Zukunft: „Mein Berater hält viel von mir weg“

Torhüter des VfB Stuttgart: Nübel über seine Zukunft: „Mein Berater hält viel von mir weg“
11
Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen: der VfB-Torwart Alexander Nübel Foto: Pressefoto Baumann

Der Nationalkeeper spielt gegen den VfL Wolfsburg einmal mehr zu null – und spricht im Anschluss über seine Perspektiven sowie den Austausch mit dem Torwarttrainer des FC Bayern.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Alexander Nübel geht es gut. Er fühlt sich wohl beim VfB Stuttgart und sportlich läuft es für den Torhüter des Pokalsiegers. Beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg hielt der 29-Jährige zum neunten Mal in dieser Bundesligasaison seinen Kasten sauber. Viel bekam er gegen die schwachen Niedersachsen zwar nicht zu tun, aber in allen Szenen wirkte der Schlussmann sicher und souverän. „Ich bin sehr zufrieden. Dass ich wieder kein Gegentor kassiert habe, liegt auch daran, dass wir defensiv alle an einem Strang ziehen und homogen zusammenarbeiten“, sagt Nübel. Also alles gut? Im Grunde ja, wenn da nur nicht die ungeklärte Zukunft des Fußballprofis wäre.

 

Nübels Leihvertrag beim VfB läuft zum Saisonende nach insgesamt drei Jahren aus. Wie es für den Schlussmann weitergeht, ist offen. Denn sein Kontrakt beim FC Bayern ist insgesamt bis 2030 datiert. Doch wie sich der Rekordmeister aus München auf dem Posten zwischen Pfosten in der nächsten Spielzeit aufstellen wird, ist noch offen. Manuel Neuer, Jonas Urbig, Alexander Nübel – die Optionen sind stark und Nübel gibt sich entspannt: „Wenn die Bayern sehen, dass ich spielen soll, dann ja. Wenn nicht, dann ist es so“, sagt Nübel, der sich in den nächsten Wochen auf die Aufgaben mit den Stuttgarter konzentrieren will.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

Die Elf von Sebastian Hoeneß gewinnt mit 4:0 und untermauert ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Rang. Dabei glänzt vor allem die Offensive.

Bundesliga, DFB-Pokal, Europa League – diesen Dreiklang an Wettbewerben will Nübel möglichst erfolgreich bestreiten. Um Titel zu gewinnen und seine Position zu stärken. Auf Vereinsebene, aber ebenso in der Nationalmannschaft. Der ehrgeizige Torhüter strebt im Sommer eine WM-Teilnahme in Nordamerika an. Dazu will der Ostwestfale vor allem Ruhe um sich herum haben. Verhandlungen hin, Entscheidungen her. „Mein Berater hält viel von mir weg, da er die Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen übernimmt“, sagt Nübel.

Stefan Backs begleitet die Karriere schon lange. Der Keeper selbst steht in Kontakt mit dem Münchner Torwarttrainer Michael Rechner. „Da ist der Austausch sehr gut“, sagt der Noch-Stuttgarter. Dass der VfB Nübel über die Saison hält, ist zwar nicht unmöglich, gilt aber als unwahrscheinlich. Da ist zum einen das hohe Gehalt von knapp elf Millionen Euro im Jahr, das zum größten Teil vom FC Bayern übernommen wird (sieben Millionen Euro). Ein Kauf des Torwarts dürfte zudem an der zu hohen Ablöseforderung aus München scheitern. Zumal es in Stuttgart den Plan mit Dennis Seimen gibt.

Das Eigengewächs, das zurzeit an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen ist und dort überzeugt, soll den Platz im VfB-Tor einnehmen. Darüber sind sich im Clubhaus mit dem roten Dach im Moment alle einig: die sportliche Leitung mit Trainer Sebastian Hoeneß sowie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner. Und auch der Vorstandschef Alexander Wehrle schaut genau auf die Personalie, da sich Seimens langer Ausbildungsweg für den VfB auszahlen soll.

Weitere Themen

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Feierlaune auf Instagram – Demirovic scherzt über Schienbein-Pass

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Feierlaune auf Instagram – Demirovic scherzt über Schienbein-Pass

Die Spieler des VfB Stuttgart sind bester Laune nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Sie feiern den Erfolg bei Instagram – und nehmen sich gegenseitig auf die Schippe.
Von Jörg Breithut
VfB Stuttgart: Vagnoman zur WM? Nagelsmann öffnet die Türe

VfB Stuttgart Vagnoman zur WM? Nagelsmann öffnet die Türe

Der Stuttgarter Rechtsverteidiger steht im Fokus des Bundestrainers. Ein Blick auf den Konkurrenzkampf auf der Position – und Vagnomans Verletzungspause zur Unzeit.
Von David Scheu
Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Miloseivc: „Wir haben viel gestritten“

Leihspieler des VfB Stuttgart Jovan Miloseivc: „Wir haben viel gestritten“

Erst Pechvogel, dann Matchwinner: Der Stürmer spricht nach dem wichtigen 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim über die vergangenen schwierigen Wochen bei Werder Bremen.
Von David Scheu
VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Entwicklungsschritte in Sieben-Meilen-Stiefeln

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Entwicklungsschritte in Sieben-Meilen-Stiefeln

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 4:0 gewonnen und vollzieht eine rasante Entwicklung, findet unser VfB-Reporter Philipp Maisel.
Von Philipp Maisel
Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Mit Sixseven Ballbesitz zum Erfolg“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart „Mit Sixseven Ballbesitz zum Erfolg“

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg souverän gewonnen. Wie verfolgten die Fans auf Social Media das Spiel?
Von Robert Korell
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Bilal El Khannouss fehlt im nächsten Ligaspiel

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Ich bin froh, dass Jamie die Dinger macht“

Stimmen zum VfB Stuttgart „Ich bin froh, dass Jamie die Dinger macht“

Nach dem souveränen 4:0-Sieg des VfB Stuttgart über den VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Robert Korell, Heiko Hinrichsen und Philipp Maisel
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: WM-reifer Auftritt von Jamie Leweling – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart WM-reifer Auftritt von Jamie Leweling – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden – und hat den VfL Wolfsburg klar mit 4:0 (3:0) besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
Von Philipp Maisel und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen Wolfsburg: VfB brilliert gegen schwache „Wölfe“

VfB Stuttgart gegen Wolfsburg VfB brilliert gegen schwache „Wölfe“

Ein hilfloser VfL hat gegen einen starken VfB Stuttgart keine Chance. Die Krise verschärft sich damit. Die Schwaben dürfen indes von der Champions League träumen.
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Transfer FC Bayern München Dennis Seimen Video
 
 