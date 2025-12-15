Torjäger der SKV Rutesheim Laurin Stütz, der Dosenöffner vor dem Tor
Die SKV Rutesheimer überwintert in der Fußball-Landesliga auf Platz eins – maßgeblichen Anteil daran hat Laurin Stütz, der beste Torjäger der Mannschaft.
2016 erlangte ein Nordire internationale Bekanntheit, als er nach einer torreichen Spielzeit in Englands dritter Fußball-Liga zur Europameisterschaft fuhr – der Gesang zu Will Grigg ist vielen Fans bis heute bekannt.