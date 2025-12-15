Torjäger der SKV Rutesheim: Laurin Stütz, der Dosenöffner vor dem Tor

 
  6. Laurin Stütz, der Dosenöffner vor dem Tor

1
So kennen die Fans Laurin Stütz im Sportpark Bühl: Der Ball ist im gegnerischen Tor und der Torjäger dreht jubelnd ab. Foto: Andreas Gorr

Die SKV Rutesheimer überwintert in der Fußball-Landesliga auf Platz eins – maßgeblichen Anteil daran hat Laurin Stütz, der beste Torjäger der Mannschaft.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

2016 erlangte ein Nordire internationale Bekanntheit, als er nach einer torreichen Spielzeit in Englands dritter Fußball-Liga zur Europameisterschaft fuhr – der Gesang zu Will Grigg ist vielen Fans bis heute bekannt.

 

Ob es einen ähnlichen Gesang für den Rutesheimer Stürmer Laurin Stütz gibt, ist nicht bekannt, die Wahrscheinlichkeit eines solchen steigt jedoch wöchentlich. Der 26-Jährige spielt seine stärkste Hinrunde im Dress der SKV: 16 Einsätze, alle von Beginn an, 13 Tore, neun Vorlagen. Stütz ist Rutesheims offensiver Garant, an über der Hälfte aller Tore in dieser Saison direkt beteiligt.

Top-Bilanz: 13 Treffer, neun Vorlagen

Dabei wäre er fast nie in Rutesheim gelandet. Eine erste Anfrage vom sportlichen Leiter Marius Epple lehnte Stütz als Kicker des TV Aldingen vor Jahren ab. Dieser ließ allerdings nicht locker. „Rutesheim ist immer dran geblieben“, erzählt Stütz, der Epple 2020 die Zusage gab. Im Sportpark Bühl traf er erstmals auf den heutigen SKV-Coach Christopher Baake, der damals noch aktiv war und mit dem Stütz 23 Spiele für die SKV bestritt. „Chris ist ein sehr ehrgeiziger, ambitionierter Trainer, was gut zu mir passt“, sagt Stütz. Besonders motivieren ihn Siege, die er mit Freunden feiern kann, von denen er einige in seiner Mannschaft hat, wie etwa seinen Mitbewohner Lars Ludwig.

2021 gegen den TSV Berg gemeinsam auf dem Spielfeld: Laurin Stütz (li.) und der aktuelle SKV-Coach Christopher Baake (liegend) Foto: Andreas Gorr

Neben seinem Ehrgeiz nennt Stütz seine Vielseitigkeit, Schnelligkeit und seinen Abschluss als größte Stärken, wenngleich er lachend zugibt, vor allem in der Chancenverwertung noch Luft nach oben zu haben. Der Trainer lobt Stütz als „extrem wichtigen Spieler“ und „Dosenöffner“: in den neun Spielen, in denen der Stürmer seine Tore erzielte, traf er viermal zum 1:0 – gegen Schorndorf gelang ihm der Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Baake erzählt: „Als ich das Traineramt übernommen habe, habe ich ihm ganz klar gesagt, dass ich viel in ihm sehe, aber er auch arbeiten muss, sich zum Führungsspieler entwickeln muss, weil er alle Voraussetzungen hat. Das hat er auch gemacht.“ In der Doppelspitze ist Stütz als schneller Stürmer gesetzt, der neben dem bulligen Markus Wellert agiert. Schon in den letzten beiden Spielzeiten wurde Stütz Rutesheims erfolgreichster Torschütze. Daraus macht sich er jedoch nicht viel, wichtiger ist für ihn die Platzierung seiner Mannschaft.

Sturmpartner von Laurin Stütz bei der SKV: Markus Wellert (re.) Foto: Baumann/Alexander Keppler

Da zurzeit beides passt, ist die Stimmung bei Stütz entsprechend positiv. Auch sein Trainer freut sich darüber, dass die SKV Rutesheim den Jahreswechsel als Tabellenführer begeht, mit dem Titel Herbstmeister fremdelt Baake jedoch angesichts des noch ausstehenden Spiels des FV Löchgau bei SU Neckarsulm. Wie hätte er reagiert, wenn man ihm vor der Saison verkündet hätte, dass seine SKV Rutesheim nach der Hinrunde mit zwölf Siegen aus 16 Spielen den ersten Tabellenplatz belegt? „Ich hätte das natürlich unterschrieben“, meint der Erfolgstrainer, der vor der Saison kein tabellarisches Ziel verkündet hatte.

Christopher Baake ist stolz auf seine Truppe, seine Arbeit der vergangenen Jahre trägt Früchte. „Da können alle, die im Verein mitarbeiten, vor allem die Spieler und mein Trainerteam sehr glücklich und stolz sein“, sagt der 36-Jährige. Die Hinrunden-Zahlen der SKV lesen sich beachtlich: 43 Tore und nur 16 Gegentore aus den ersten 16 Spielen, das beste Torverhältnis der Liga. Besonders freut Baake die defensive Stabilität, in den vergangenen zwei Hinrunden hatte sein Team jeweils über 20 Gegentore schlucken müssen. Er lobt das Team mit den Worten „Die Defensive gewinnt Meisterschaften“, stellt jedoch klar, dass er damit keine Kampfansage im Titelkampf formulieren möchte.

Vom Aufstieg wird nicht gesprochen

Auch Stütz will nicht vom Aufstieg sprechen, die Tabellenführung kann er gut ausblenden. Die beiden Rutesheimer Erfolgsgaranten gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause, Baake meint: „Ich kenne das auch als Spieler. Ich finde es elementar wichtig, mit einem Sieg in die Pause zu gehen. Wir sind mit vier Siegen in Folge in die Winterpause gegangen und stehen auf Platz eins. Es gibt nichts Schöneres für Spieler, Trainer und alle, die für Rutesheim leben.“

Bei der SKV hofft man, dass diese Serie auch im neuen Jahr bestehen bleibt – und Laurin Stütz weiterhin für Rutesheim trifft. Dann entsteht vielleicht sogar ein Fangesang für ihn.

Dauerbrenner
 Fünf Spieler kamen in allen 16 Spielen zum Einsatz – Kontinuität ist ein Erfolgsfaktor bei der SKV. Spielminuten/Spiele

1. Jan Göbel 1440/16

2. Tim Rudloff 1426/16

3. Laurin Stütz 1403/16

4. Alexander Grau 1399/16

5. Marcel Held 1331/16

6. Flavio Heiler 1254/14

7. Yannik Riedlinger 1092/14

8. Josh. Schneider 1002/16

9. Hannes Ober 845/11

10. Pascal Maier 827/16

Goalgetter
 Laurin Stütz hat fast ein Drittel aller SKV-Treffer erzielt. Sturmpartner Markus Wellert war zeitweise verletzt oder gesperrt.

Tore/Spiele

1. Laurin Stütz 13/16

2. Markus Wellert 5/10

3. Alexander Grau 4/16

4. Flavio Heiler 3/14

5. Marcel Held 3/16

6. Patric Vaihinger 2/9

7. Gianluca Crepaldi 2/12

8. Yannik Walter, Pascal Maier, Joshua Schneider, Tim Rudloff, Hannes Obert, Ioannis Savvoulidis, Jay Kiloko, Maxim Russ alle je 1 

