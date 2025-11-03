Ein ohrenbetäubender Knall, eine riesige Staubwolke: Ein Teil des historischen Turms Torre dei Conti in Rom stürzt bei der Renovierung ein. Es gibt einen Verletzten, ein weiterer Mensch ist noch verschüttet.

Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt. Der Torre dei Conti liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und des Kolosseums und befindet sich derzeit in Renovierung. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, wurde bei dem Einsturz in der italienischen Hauptstadt ein Mensch schwer verletzt.

Opfer ist ein Bauarbeiter Bei dem Verletzten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Bauarbeiter. Drei weitere Arbeiter waren zunächst auf der oberen Ebene eingeschlossen, konnten jedoch mit einer Drehleiter gerettet werden. Im Innern des Gebäudes ist noch ein weiterer Bauarbeiter eingeschlossen.

Der Mann gebe Lebenszeichen von sich, sagte der Präfekt von Rom, Lamberto Giannini, vor Journalisten. Die Rettungsaktion sei jedoch eine „komplexe Operation“. Die Gefahr eines weiteren Einsturzes sei sehr hoch, sagt Giannini.

Lauter Knall und große Staubwolke

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und anschließend von einer Staubwolke in den engen Straßen rund um die Gegend. Feuerwehr und Polizei sperrten umgehend nach dem Teileinsturz den gesamten Bereich für Fußgänger und Autos, um Sicherungsarbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Noch während des Einsatzes der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil des Turms ein und löste eine Staubwolke aus. Die Feuerwehrleute auf einer Drehleiter konnten rechtzeitig absteigen und sich in Sicherheit bringen, heißt es.

So sah es im Umfeld des Turms vor dem Zusammenbruch aus: Tempel des Mars Ultor, Augustusforum, Foro di Augusto, Kaiserforen, hinten ganz rechts der Turm Torre dei Conti. Foto: Imago/Imagebroker

Innerhalb von Sekunden breitet sich die riesige Staubwolke im Zentrum Roms aus. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Die Feuerwehr ist innerhalb von wenigen Minuten vor Ort. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM

Der Moment, in dem der Torre di Centi kollabiert. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr gehen nach dem zweiten Einsturz eines Gebäudeteils in Deckung. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Fluchtartig müssen sie die Rettungsleiter verlassen, um nicht selbst in die Tiefe gerissen zu werden. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM

Blick auf die eingestürzte Wand eines Gebäudeteils, Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM

Nachdem sich der Bau beruhigt hat, können die Einsatzkräfte über die Drehleiter nach verletzten suchen. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM

Die Arbeit ist lebesgefährlich. Jederzeit können weitere Teile des 750 Jahre alten Gemäuers einstürzen. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM

Polizeibeamte der Carabinieri beobachten nach dem Einsturz. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Historischer Turm im 13. Jahrhundert errichtet

Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert während des Pontifikats von Papst Innozenz III. errichtet. Der Turm, der heute 29 Meter hoch ist, war einst etwa 50 bis 60 Meter hoch. D

ie oberen Stockwerke wurden jedoch durch eine Reihe von Erdbeben im 14. und 17. Jahrhundert beschädigt und später abgetragen. Seit geraumer Zeit ist das Gebäude unbewohnbar und verlassen.