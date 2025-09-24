Torten-Thomas aus Freiburg Bitte mit Sahne: die Süßen vom Tortenstammtisch
Deutschland ist ein Land der Stammtische. In Freiburg trifft sich Torten-Thomas regelmäßig mit süßen Gleichgesinnten.
Torten-Thomas isst gerne Kuchen und Torten, am liebsten Sahnetorten. Aber, und das ist wichtig, er backt nicht selber und liefert auch keine Torten aus. Auch keine Törtchen, schon gar nicht vegane. Die fragte neulich jemand bei ihm an. Auch einer Mutter konnte er nicht weiterhelfen, sie wollte den sechsten Geburtstag ihres Sohnes feiern und schrieb: „Wir dachten an Kaffee und Kuchen für alle und Sekt auf Wunsch.“ Torten-Thomas schreibt dann immer zurück, man sei „nur eine Hobbygruppe von Kuchen- und Tortenbegeisterten“.