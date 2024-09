Bastian Schweinsteiger hat sich nach der schweren Verletzung von Marc-Andre ter Stegen für Alexander Nübel als neue Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen. „Wir haben Gott sei Dank einige gute Torhüter. Ich persönlich finde aber Nübel ganz interessant - wenn man sich in der vergangenen Saison mit Stuttgart beschäftigt hat, wie er da gespielt hat, und auch wenn man in die Zukunft schaut, hat er da mit Sicherheit die besten Karten“, sagte der Weltmeister von 2014 im Sportschau-Interview: „Ich würde ihm mein Vertrauen aussprechen, bis Marc wieder zurück ist.“

Allerdings hätte sich der ehemalige Mittelfeldspieler gewünscht, dass der zurückgetretene Manuel Neuer noch mal in den Kasten zurückkehrt. Doch der Bayern-Keeper schloss eine Rolle rückwärts aus. „Er hat sich klar ausgedrückt, aber trotzdem hat man natürlich als Fan immer so eine kleine Hoffnung, dass doch ein Anruf an Manu kommt und er ‚Ja’ sagt, weil er einfach im Tor eine Aura hat, die den Gegner beeinflusst“, sagte Schweinsteiger.

Neuer sei „ein unglaublich guter Torwart und ein Anführer, daher wäre es eine sichere Bank, ihn hinten im Tor zu haben“, so der Sportschau-Experte weiter. „Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird und gehe davon aus, dass Nübel im Tor stehen wird.“ Ter Stegen, der nach Neuers Rücktritt dessen Nachfolge angetreten hatte, fällt mit einem Patellasehnenriss wahrscheinlich für die ganze Saison aus. Als Ersatzkandidat neben dem Stuttgarter Nübel gilt der Hoffenheimer Oliver Baumann.