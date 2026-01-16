Handball-Bundesligist TVB Stuttgart setzt in der kommenden Saison auf das Torwartduo Mateusz Kornecki und Mohamed El-Tayar. Der ägyptische Nationalkeeper kommt vom HSV Hamburg.

Das Torwartkarussell beim TVB Stuttgart dreht sich munter weiter: In der kommenden Saison wird Miljan Vujovic (Ziel unbekannt) nicht mehr zwischen den Pfosten des Handball-Bundesligisten stehen. Für ihn kommt der Ex-Balinger Mohamed El-Tayar vom HSV Hamburg. Der ägyptische Nationalkeeper wird das Gespann mit dem Polen Mateusz Kornecki (31) bilden, dessen Vertrag der TVB bis 2027 verlängerte.

„Wir haben mit Mohamed einen sehr erfahrenen Torhüter für den TVB gewinnen können, der nicht nur beim HSV unter Beweis gestellt hat, dass er Spiele entscheiden kann. Mateusz hat uns, seit er im November hier ist, sehr überzeugt, und deshalb möchten wir mit ihm weitermachen und freuen uns über die Verlängerung“, sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Mit Vujovic hat sich der Verein auf die Beendigung des Vertrages zum Saisonende geeinigt. „Er hat in den letzten Jahren viele Akzente für unseren TVB setzen können, jedoch waren wir uns einig, dass für seine Entwicklung nun die Zeit gekommen ist, eine neue Herausforderung anzugehen“, erklärte Schweikardt. Vujovic war im Februar 2022 vom slowenischen Topclub RK Celje zum TVB gekommen. Der 25-Jährige wird mit Champions-League-Clubs in Verbindung gebracht.

Mateusz Kornecki: Vertrag verlängert beim TVB. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

El-Tayar kam im Januar 2022 über den Al Ahly Sports Club aus seinem Heimatland Ägypten nach Deutschland und schloss sich zur Saison 2023/24 dem SC DHfK Leipzig an. Anschließend folgte der Wechsel zum damaligen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten, bei dem trotz starker persönlicher Leistungen der Klassenverbleib nicht gelang. Im Sommer 2024 führte ihn sein Weg schließlich zum HSV Hamburg. Der 29-Jährige ist extrem flink auf den Beinen, reaktionsschnell und hat seine große Stärke bei Würfen aus der Nahdistanz.

Der 1,93-Meter-Mann sagt zu seinem Wechsel: „Der TVB hat mir in den Gesprächen eine klare Perspektive aufgezeigt, und die Ziele des Vereins haben mich überzeugt. Der Club hat in den vergangenen Jahren eine starke Struktur aufgebaut und verfolgt klar die Absicht, den nächsten Schritt zu machen.“ Gemeinsam mit Trainer Misha Kaufmann sieht er großes Potenzial. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe ab Sommer und werde jede Minute auf und neben dem Feld 100 Prozent investieren, um der Mannschaft zu helfen, unsere Ziele zu erreichen und die Zukunft des TVB erfolgreich mitzugestalten.“