Handball-Bundesligist TVB Stuttgart setzt in der kommenden Saison auf das Torwartduo Mateusz Kornecki und Mohamed El-Tayar. Der ägyptische Nationalkeeper kommt vom HSV Hamburg.
Das Torwartkarussell beim TVB Stuttgart dreht sich munter weiter: In der kommenden Saison wird Miljan Vujovic (Ziel unbekannt) nicht mehr zwischen den Pfosten des Handball-Bundesligisten stehen. Für ihn kommt der Ex-Balinger Mohamed El-Tayar vom HSV Hamburg. Der ägyptische Nationalkeeper wird das Gespann mit dem Polen Mateusz Kornecki (31) bilden, dessen Vertrag der TVB bis 2027 verlängerte.