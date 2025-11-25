Eine Thailänderin wird offiziell für tot erklärt und im Sarg zum Tempel gebracht. Sekunden vor der Feuerbestattung zeigt sie plötzlich Lebenszeichen. Wie kann das sein? Und was hat das mit dem biblischen Lazarus zu tun?
Der Tod ist der definitive Verlust aller Lebensfunktionen, das Sterben der Übergang vom Leben zum Tod, der eingetretene Tod der „Exitus letalis“ - der tödliche Ausgang. „Nichts ist gewisser als der Tode, nichts ungewisser als seine Stunde“, apostrophiert der Theologe und Philosoph Anselm von Canterbury (1033-1109).