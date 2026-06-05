Viele Details zum Unfall des Testwagens nahe Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) bleiben unklar. Die Feuerwehr äußert sich nun zu der Plane, die wohl eilig über das Auto gezogen wurde.
05.06.2026 - 15:56 Uhr
Wer saß am Steuer? Was war die genaue Unfallursache? Und wie hoch ist der Schaden tatsächlich? Nach dem Unfall eines sogenannten Erlkönigs nahe dem AMG-Werk in Affalterbach bleiben weiterhin einige Fragen offen. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich das Unternehmen zurückhaltend zu dem Vorfall, betonte jedoch die hohen Sicherheitsstandards bei Testfahrten.