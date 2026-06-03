Die im Bodensee gefundene Tote ist identifiziert: Es handelt sich um eine 24-Jährige, die wohl von einer Fähre zwischen Meersburg und Konstanz über Bord ging. Was die Ermittler sagen.
03.06.2026 - 14:36 Uhr
Nach dem Fund einer Frauenleiche im Bodensee haben die Ermittler die Identität der Toten nun geklärt. Es handelt sich um eine 24-Jährige aus dem Bodenseekreis, wie die Polizei mitteilte. „Bei der Frau dürfte es sich um die Person handeln, die Sonntagnacht zwischen Meersburg und Konstanz von einer Fähre über Bord gegangen ist“, erklärte eine Polizeisprecherin. Zur umfassenden Klärung der Todesumstände wurde eine Obduktion angeordnet.