Ein Ehepaar stirbt bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend. Die Kriminalpolizei muss noch untersuchen, ob erste Hinweise auf eine mögliche Brandursache stimmen.

Christine Bilger 08.01.2025 - 12:43 Uhr

Der Brand, bei dem in der Nacht zum Mittwoch ein Ehepaar in Feuerbach ums Leben kam, wurde eventuell durch echte Kerzen an einem Weihnachtsbaum verursacht. Die Kriminalpolizei muss die genauen Abläufe noch untersuchen, daher gibt es für diese mögliche Brandursache noch keine Bestätigung durch die Polizei. Aber es soll in der Wohnung einen Baum mit echten Kerzen gegeben haben. Das würde auch erklären, warum das Feuer so schnell so heftig wurde: „So ein Baum steht in Sekunden vollständig in Flammen, zumal die ja jetzt meist auch schon recht trocken sind“, sagt Markus Helfert, der Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr.