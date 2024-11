Die Polizei sucht im Fall der getöteten 26-Jährigen nach Zeugen. Dafür hat sie nun auch ein Foto des Opfers veröffentlicht. Ihre Leiche war am Freitag im Neckar in Fellbach-Oeffingen entdeckt worden.

Phillip Weingand 12.11.2024 - 15:25 Uhr

Nach dem Fund einer toten jungen Frau in Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei ein Foto des Opfers veröffentlicht und einen Zeugenaufruf gestartet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Menschen, welche die Frau nach dem 29. Oktober gesehen haben. „Für die Polizei ist ebenfalls wichtig, wo sie gesehen wurde und ob sie alleine oder in Begleitung unterwegs war“, heißt es im Zeugenaufruf. Zudem werden Personen gesucht, die nach dem 29. Oktober in irgendeiner Form Kontakt zu der Frau hatten, sei es persönlich, telefonisch, über Messenger oder Social Media Plattformen.