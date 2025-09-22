Der Verdächtige im Kofferleichen-Fall von Filderstadt-Bonlanden schweigt weiterhin. Derweil muss noch so manches Puzzlestück zusammengesetzt werden.

Auch nach der Festnahme eines 51-jährigen Tatverdächtigen im Fall der Kofferleiche von Filderstadt heißt es für die 44-köpfige Sonderkommission Trolley: Die Fleißarbeit geht unvermindert weiter. „Die Personalstärke wird vorerst nicht reduziert“, sagt Polizeisprecher Gerhard Jaudas auf Nachfrage am Montag. Der Verdächtige schweigt, und es muss noch so manches Puzzlestück zusammengesetzt werden.

Der 51-Jährige, der wie sein Opfer türkische Wurzeln hat, war am vergangenen Donnerstag nach einem Zeugenhinweis in seiner Wohnung festgenommen worden. Nach wie vor wollen die Ermittler seinen Wohnort aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich machen. Die Anwohner des Wohnquartiers in Bonlanden-Nord, wo die Leiche der 40-jährigen Gülsah S. am 28. August in einem vergleichsweise kleinen Trolley unter einem Fußgängersteg gefunden worden war, müssen sich vorerst mit dem Statement der Staatsanwaltschaft zufrieden geben: „Der Tatverdächtige stammt aus dem Großraum Stuttgart“, sagt die Erste Staatsanwältin Stefanie Ruben.

Bereits vorab hatte es Spekulationen gegeben, die sich dann aber nicht bestätigt haben. Dazu gehörte eine angebliche Festnahme in Esslingen. Außerdem hatte die Kripo einen Hinweis auf einen Bekannten in Nürtingen erhalten – aber auch das war nur eine von zahlreichen Spuren, die von der Soko Trolley in den vergangenen Tagen abgearbeitet wurden.

Der Leichnam wurde in einem Koffer entdeckt. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Die 40-Jährige mit deutschen und türkischen Wuwar in der Drogen- und Obdachlosenszene unter der Paulinenbrücke in Stuttgart bekannt, soll sich aber auch zuletzt öfters wieder bei ihrer Familie aufgehalten haben.

Tipp kam vor ZDF-Sendung

Der offenbar entscheidende Tipp kam kurz vor der Ausstrahlung der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ am vergangenen Mittwochabend. Der Beitrag um den auffälligen beigen Koffer, der zusätzlich in einer schwarzen Folie verpackt war, wurde dennoch ausgestrahlt, um den Kreis der möglichen Hinweisgeber auszuweiten. Der 51-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen, in seiner Wohnung wurde Beweismaterial sichergestellt. Am Freitag erließ ein zuständiger Richter Haftbefehl.