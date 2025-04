Zwei Jahre nach ihrer letzten Live-Show melden sich Die Toten Hosen mit einer neuen Tour zurück. Unter dem Motto „Keep Calm and Carry on – Europe 2025“ spielt die Band ab dem 29. August in sieben europäischen Städten. Geplant sind Konzerte in Kopenhagen, Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel.

Nachfrage ist hoch

Der Ticketvorverkauf startete heute um 11 Uhr – und viele Fans waren offenbar schnell. Auf Eventim sind die Shows in Stockholm und Kopenhagen bereits ausverkauft. Auch für Paris und Brüssel scheint es keine Karten mehr zu geben. Für Amsterdam wird man aktuell nur noch in eine Warteschlange weitergeleitet. Wer die Band 2025 live erleben will, hat derzeit möglicherweise noch Chancen bei den Konzerten in Warschau und London. Aufgrund der großen Nachfrage dürfte es aber auch hier bald eng werden.

In ihrer Pressemeldung schreiben Die Toten Hosen: „Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus!“ Seit den letzten Konzerten im August 2023 in Blackpool und Zürich habe man neue Kraft getankt und neue Lieder geschrieben. Jetzt sei der Hunger nach Live-Auftritten wieder so groß, dass man noch im Sommer losziehe – „Vollkontakt statt Sparring“, wie die Band betont.

Die „Keep Calm and Carry on“-Tour führt die Düsseldorfer Punkrocker laut eigener Aussage in eine „Handvoll unserer Lieblingsstädte“. Wer also noch dabei sein möchte, sollte sich beeilen.

Die Toten Hosen – Europa-Tour 2025: Alle Termine im Überblick