Tote Wilhelma-Tiere: Neues Leben für tote Wilhelma-Tiere im Museum – auch für die Orang-Utans

Die zoologische Sammlung im Schloss Rosenstein umfasst etwa 1,3 Millionen Objekte, Weichtiere, Fische, Amphibien und Reptilien, Vögel und Säugetiere. Zu finden sind hier auch verstorbene Tiere aus der Wilhelma vor und hinter den Kulissen. In der Ausstellung des Museums gibt es ein paar, die die Besucher der Wilhelma lange kannten. Präparator Joseph Kälberer nennt sie „Persönlichkeiten“. Sie sind im Naturkundemuseum präpariert und lebensecht für die Besucher zu sehen.

Orang-Utan Buschi im Ausstellungsraum des Museums. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko Zu den besonderen Persönlichkeiten zählt Orang-Utan Buschi in der Ausstellung. Der Affen-Senior ist 51 Jahre alt geworden, ein Altersrekord laut Wilhelma für männliche Orang-Utans in Europa. Seit 1962 lebte er in der Wilhelma und wurde hier Vater von sieben Kindern. Er musste im Januar 2011 wegen eines inoperablen bösartigen Tumors am Oberkiefer eingeschläfert werden.

Er war mit drei Jahren nach Stuttgart gekommen, in freier Wildbahn geboren und von Tierhändlern verschleppt worden. 60 Jahre lang gab es in der Wilhelma asiatische Menschenaffen. Die letzten drei Sumatra-Orang-Utans, Buschis Tochter Moni sowie Karo und Batak wurden im Juli 2022 in einen belgischen Zoo vermittelt. Das frühere Menschenaffenhaus ist dann umgebaut und im Juli 2023 als Australienwelt eröffnet worden.

Alle drei verstorbenen Koalas sind im Museum

Hinter den Kulissen im Museum befinden sich die drei verstorbenen Koalas. Foto: Wilhelma

In der Terra Australis gab es jüngst drei Todesfälle. Alle drei in der Wilhelma verstorbenen Koalatiere befinden sich derzeit im Naturkundemuseum hinter den Kulissen, nachdem sie im Veterinäramt untersucht worden waren. Genaueres dazu sei noch nicht klar, erklärt Präparator Kälberer. Im August 2025 war Koala-Jungtier, das Weibchen Jimbelung im Alter von 14 Monaten in der Wilhelma an einer Atemwegserkrankung gestorben. Sie war im Juni 2024 als Tochter von Mutter Auburn geboren worden. Am 27. Dezember 2025 ist das zweite in der Wilhelma geborene Koala-Jungtier Borobi gestorben. Er war der Sohn von Mutter Scarborough. Vater beider Tiere ist Aero. Auch Borobi hatte laut Wilhelma eine Lungenentzündung.

Zwei Koalas hatten Atemwegserkrankungen, eines Blutarmut

Mitte Februar machte die Wilhelma einen dritten Todesfall bei den Koalas öffentlich: Koala-Weibchen Scarborough musste am 29. Januar eingeschläfert werden. Sie litt an Anämie, Blutarmut und dem Befall von Bordetella-Bakterien in Lunge, Leber und Niere. Dieser Erreger hatte auch bei den anderen beiden Koalas eine schwere Lungenentzündung ausgelöst. Inzwischen sind die überlebenden Koalas in der Wilhelma geimpft. Weitere Erkenntnisse zu den Todesursachen der beliebten australischen Beuteltiere gibt es laut Zoo derzeit nicht.

Jaguardame Petra im Ausstellungsraum des Museums. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Zu den im Museum ausgestellten Tieren der Wilhelma gehört auch die schwarze Jaguardame Petra aus der Wilhelma. Die Großkatze ist am 25. Oktober 1990 in der Wilhelma geboren worden als Tochter von Pauline und Max und hatte selber zwei Jungtiere, die 1993 zur Welt kamen. Eins starb zwei Tage nach der Geburt, das andere wurde 1998 nach Antwerpen abgegeben. Petra wurde 23 Jahre alt. Sie hatte nach Angaben des Zoos einen Tumor im Bauchraum und wurde deshalb eingeschläfert. In der Ausstellung schaut sie den Besucher aufrecht gehend mit einem magischen Blick an.

Zu den jüngsten Tieren zählt ein 20 Tage altes Okapi

Im Naturkundemuseum ist in der Ausstellung noch ein Nasenbärbaby aus der Wilhelma zu sehen sowie im Meeressaal ein Baßtölpel und nebenan ein Faultier.

Das jüngste, nur 20 Tage alt gewordene Okapi. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Zu den jüngsten ausgestellten Tieren zählt das namenlose Okapi aus dem Zoo. Es ist 2018 in der Wilhelma gestorben und wurde nur 20 Tage alt. Mutter Nyota hatte es nicht an ihre Euter zum Trinken gelassen und bekam Milch aus der Flasche. Es war bei einer Operation gestorben. Neuestes Exponat in der Ausstellung ist der syrische Braunbär Raschid, der 2019 in der Wilhelma an Altersschwäche gestorben ist.