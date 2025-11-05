Nach dem Fund einer zerteilten Männerleiche in Frankreich hat die Polizei in der Schweiz eine Verdächtige festgenommen. Sie soll in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt sein.
05.11.2025 - 12:49 Uhr
Nach dem Fund einer in zwei Teile zerteilten Männerleiche in Frankreich hat die Polizei in der Schweiz eine Verdächtige festgenommen. Die in Sainte-Croix im Kanton Waadt lebende Französin werde verdächtigt, ihre Wohnung in Brand gesetzt zu haben und in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.