Nach dem Fund des toten Säuglings in Renningen gerät jetzt die Mutter ins Visier – sie soll die Entführung nur vorgetäuscht haben. Was steckt hinter dem erschütternden Verdacht?
Renningen - Nach dem Fund der Babyleiche in Renningen bei Stuttgart gerät die Mutter des Kindes ins Visier der Ermittler: Die Frau könnte ihr eigenes drei Monate altes Kind selbst abgelegt und eine Entführung lediglich vorgetäuscht haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unklar ist bislang, ob sich die Frau zu den Vorwürfen äußert.