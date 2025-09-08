Weil er den kleinen Sohn seiner Partnerin mit heißem Wasser verbrühte, ist ein Angeklagter in Itzehoe zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Kind starb.

red/afp 08.09.2025 - 11:06 Uhr

Weil er den zweijährigen Sohn seiner Lebensgefährtin mit heißem Wasser verbrühte, ist ein Angeklagter in Schleswig-Holstein zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Itzehoe sprach ihn am Freitag wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig. Das Kind aus der Stadt Wedel war im Sommer 2024 an den Folgen der Tat gestorben.