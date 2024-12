Totes Baby in Hessen gefunden

mmf/afp 05.12.2024 - 11:41 Uhr

In einer Wohnung im hessischen Neu-Isenburg ist ein totes Baby gefunden worden. Die Mutter steht unter Verdacht, das neugeborene Mädchen getötet zu haben, wie die Polizei in Offenbach am Donnerstag mitteilte.